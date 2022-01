Nieuwjaarsweekend drukste weekend ooit voor wolvenmeldpunt

Het nieuwjaarsweekend was het drukste weekend ooit voor het wolvenmeldpunt. Dat laat Welkom Wolf weten in een persbericht. “Als er een feestdag aankomt, dan staan bij Welkom Wolf de laarzen al in de auto, en is de telefoon 24 op 24 bemand. Maar ook Nieuwjaar 2022 werd een topdag”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

LEES OOK. ‘Havenwolf’ Asterix duikt nu ook op in de Noorderkempen: “We zijn er bijna tegen gereden”

Wolf Klaas lijkt zich te settelen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied rond Kalmthout en Essen. Maar volgens Welkom Wolf zal het nooit iets worden met de zwervende “havenwolf” Asterix. “De twee wolven vertoefden dagenlang vlakbij elkaar, maar mogelijk zijn ze van hetzelfde geslacht of was er simpelweg geen match”, klinkt het.

“Asterix, is dan maar de E19 overgestoken naar Rijkevorsel, waar hij of zij gefilmd werd in de ochtend van 31 december. Zo zou het dier onder meer even voor een MUG-voertuig hebben gelopen tijdens een interventie.” Ook in Kasterlee werd er op nieuwjaarsdag een wolf gespot, iemand zag hem een rustige brug over de Kleine Nete nemen. Volgens Welkom Wolf is het meer dan aannemelijk dat het ook om Asterix gaat.

Europese wolf in Limburg

Tegelijk kreeg Welkom Wolf ook meldingen over een zwervende wolf in Sint-Truiden en Nieuwerkerken in Zuid-Limburg. Ook daar werden de eerste ochtend van het nieuwe jaar beelden gemaakt die bevestigen dat het om een echte Europese wolf gaat. De wolf trok onder meer langs Provinciaal Domein Nieuwenhoven.

“Het is voorlopig onduidelijk met welke vorige waarnemingen de Limburgse zwerver kan gematcht worden”, zegt Loos. “Door het opmeten van pootafdrukken op akkers zouden we een eerste indicatie kunnen krijgen, maar alleen DNA op prooien (ree in dit geval) kan echt uitsluitsel brengen. Daarop is het nog enkele weken wachten, tot INBO klaar is met alle analyses en de resultaten bekend maakt. Intussen kunnen we maar proberen om zo veel mogelijk gegevens te verzamelen zodat achteraf de puzzel des te beter kan gelegd worden.”