Klokkenluider waarschuwt: mysterieuze ziekte treft meer en meer jongeren in Canadese provincie

In een gesprek met de Britse krant The Guardian zei een medewerken van het Vitalité Health Network, een gezondheidsautoriteit in de provincie, dat het aantal vermoedelijke gevallen lijkt toe te nemen. Nu blijkt dat ook jong volwassenen zonder onderliggende aandoeningen verontrustende symptomen ontwikkelen waaronder snel gewichtsverlies, slapeloosheid, hallucinaties, moeite met denken en een beperkte mobiliteit.

Er zijn intussen al 48 zaken die officieel onderzocht wordt. Maar volgens verschillende bronnen zou het kunnen gaan over zo’n 150 mensen, onder wie ook jongeren. “Ik maak me echt zorgen over die gevallen omdat het heel erg snel lijkt te evolueren. We zijn ze een verklaring schuldig”, zei de bron.

Er zouden minstens negen gevallen geregistreerd zijn waarbij twee mensen met een nauw contact – zonder genetische banden – symptomen ontwikkeld hebben. Dit zou erop kunnen wijzen dat de omgeving een rol speelt in de ziekte.

Groeiende bezorgdheid

De Vitalité-medewerker, die liever niet bij naam genoemd werd omdat die niet in het openbaar hierover mocht spreken en bang is voor repercussies, zei dat de beslissing om het toch te melden het gevolg was van een groeiende bezorgdheid over de snelheid waarmee de gezondheid van de jongeren achteruitgaat.

Volgens de krant wordt verwacht dat in januari een aankondiging zal volgen over een cluster van gevallen die vorig jaar voor het eerst bekend werd gemaakt nadat er informatie doorgesijpeld werd naar de media. Er wordt verwacht dat er verwezen zal worden naar verkeerde diagnoses waardoor niet-gerelateerde ziektes gegroepeerd werden. Volgens de krant zouden de autoriteiten er alles aan doen om te vermijden dat er paniek gezaaid wordt. Maar artsen die zich in de ziekte verdiept hebben zouden zich toch zorgen maken.

“Het feit dat we een jonger spectrum van patiënten hebben, pleit sterk tegen het idee van de regering, namelijk dat de verschillende gevallen per ongeluk gegroepeerd werden”, zei een Canadese wetenschapper gespecialiseerd in neurodegeneratieve ziekten die de toestemming niet gekregen zou hebben om er openlijk over te spreken. Uit een epidemiologisch rapport blijkt dat de ziekte niet gelinkt kan worden aan voedsel, gedrag of omgevingsfactoren. En dus blijft het voorlopig nog onduidelijk wat de oorzaak precies is.