Alexander De Croo plant twee Overlegcomités in januari

Premier Alexander De Croo plant deze maand nog twee bijeenkomsten van het Overlegcomité over de coronasituatie. Dat bevestigt zijn kabinet aan Belga. Een eerste vergadering vindt donderdag al plaats en zal focussen op de huidige epidemiologische situatie, een tweede Overlegcomité midden januari moet focussen op de langetermijnaanpak van de crisis.

Vertegenwoordigers van de federale regering en de deelstaten komen donderdag een eerste keer opnieuw samen sinds het Overlegcomité vorige week onder druk van de Raad van State de sluiting van de cultuursector moest terugdraaien. De bedoeling is om te kijken welk effect de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus heeft op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en hoe ver staat met de boostervaccinatie. Onder meer de maatregelen in de cultuur, het nachtleven en de en de sport, waar wedstrijden op dit moment zonder publiek gespeeld moeten worden, wordt geëvalueerd.

LEES OOK. Omikron valt meer keel dan longen aan volgens nieuwe studies: “Een lichtpunt” (+)

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er meteen ook versoepelingen aan zitten te komen. Volgens een regeringsbron zou het vooral de bedoeling zijn om een planning op te maken met perspectief voor de betrokken sectoren.

Het Overlegcomité komt midden januari nog eens samen. Het idee is om dan te overleggen over een soort coronabarometer, die op langere termijn meer voorspelbaarheid in de maatregelen moet brengen. Verschillende partijen vragen daar al langer naar.