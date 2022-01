Iran eist VN-resolutie over moord op generaal Soleimani

Soleimani werd op 3 januari 2020 in de Iraakse hoofdstad Bagdad gedood bij een drone-aanval op bevel van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

“De VN moeten al hun mogelijkheden uitputten, ook in de vorm van een resolutie, om deze terreurdaad te veroordelen en dergelijke misdaden in de toekomst te voorkomen,” schreef vicepresident Mohammed Dehghan in een brief.

De Amerikaanse aanval doodde ook de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Mohandes. Volgens Teheran was Soleimani op dat moment op een diplomatieke missie in Irak.

“De aanval ondermijnde de naleving van internationale wetten en de vrede in de regio”, aldus nog Dehghan.