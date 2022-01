“Loop niet in paniek weg”: zo kijken experts beursjaar 2022 tegemoet

Wat we u mogen wensen dit jaar, behalve een goede gezondheid? Een beursjaar zoals in 2021. Want dat was best wel een ‘grand cru’. De wens mag dan al de vader van de gedachte zijn, we moeten toch realistisch blijven: de kans dat de beurzen het even goed, laat staan beter doen dan 2021, is niet bijster groot. “Al wil dat niet zeggen dat er geen mooie winsten te behalen zullen zijn. En alvast meer dan op een spaarboekje”, klinkt het bij onze beurswatchers.