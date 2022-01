Guido (62) ontsnapte als bij wonder aan ramp in Turnhout: “Eindejaarsperiode zal nooit meer hetzelfde zijn”

“Ik zag pas later foto’s van de ravage. Toen dacht ik meteen: godverdoeme, hemmekik sjans gehad”. Guido Henderickx (62) is nog steeds aan het bekomen na de explosie. Hij woonde in het getroffen appartementsgebouw, maar als bij wonder bleef zijn appartement volledig gespaard. En dat terwijl zijn buurvrouw Diane pas na een reddingsactie van bijna 15 uur van onder het puin werd gehaald en de living van zijn bovenburen voor de helft werd weggeblazen.