Jérémy Doku scoort bij comeback maar is met Rennes uitgeschakeld in Franse beker, ook Matz Sels en Straatsburg liggen eruit

Rennes heeft zich zondag niet weten te verzekeren van een plek in de achtste finales van de Coupe de France. Het gaf een 0-1-voorsprong nog uit handen bij Nancy en delfde het onderspit in de beslissende penaltyreeks.

Serhou Guirassy miste op het halfuur nog een strafschop voor de Bretoenen, maar Jérémy Doku (58.) eiste in de tweede helft aanvankelijk de hoofdrol op door de score te openen. De gastheer liet zich niet kisten en knokte zich terug in de wedstrijd via Mickael Biron (78.). Doku werd drie minuten voor de 1-1 naar de kant gehaald. De gelijke stand bleef na de reguliere speeltijd op het bord, waardoor penalty’s uitsluitsel moesten bieden. Nancy toonde zich net iets koelbloediger met een misser minder op zes pogingen (4-3).

Matz Sels en Straatsburg liggen eveneens uit de beker na een 1-0 nederlaag tegen Montpellier. De Zuid-Fransen trokken aan het langste eind met een goal van Mihailo Ristic (20.). Habib Diallo verprutste in de blessuretijd van de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker door een elfmeter niet te benutten. Na de onderbreking bleef de score ongewijzigd.