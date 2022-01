Noodnummer 1722 geactiveerd voor risico op storm of wateroverlast

Er trekt hevige onweer en regen over ons land waardoor zondagavond besloten is om het noodnummer te activeren. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Noodweer benelux geeft op Twitter regelmatig updates over waar het onweer en de hevige regen zich naartoe verplaatst. Na een passage in Brussel met windstoten tot 90 kilometer per uur trekt het zondagavond verder richting het oosten van ons land met kans op bliksem en donder in Limburg, al zou de activiteit toch wat moeten verminderen. Er zou overal in het land wel nog kans zijn op een “pittige bui”.

40 liter water per vierkante meter

Het KMI waarschuwt ook voor hevige regenval vanaf maandagmiddag tot dinsdagavond ten zuiden van Samber en Maas. Zo zou er over een tijdspanne van 24 uur zo’n 20 tot 40 liter water per vierkante meter kunnen vallen.