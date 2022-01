Keniaanse paleontoloog Richard Leakey overleden

De wereldberoemde Keniaanse paleontoloog Richard Leakey is zondag op 77-jarige leeftijd overleden, zo is zondag bekendgemaakt door de diensten van president Uhuru Kenyatta.

Leakey, de tweede van drie zonen van Louis en Mary Leakey, beiden paleontoloog en archeoloog, maakte naam door aanwijzingen te verschaffen die hielpen de evolutie van de mensheid in Afrika te bewijzen.

Hij had geen formele opleiding in de archeologie, maar leidde in de jaren 1970 expedities die baanbrekende ontdekkingen deden van vroege hominide fossielen.

Zijn beroemdste ontdekking deed hij in 1984 tijdens een onderzoek van het Tukana-meer in Kenia, waar hij een bijna compleet skelet van de Homo erectus vond, ook wel de “Tukana Boy” genoemd.

In 1989 werd hij door de toenmalige president Daniel Arap Moi gevraagd om de Kenya Wildlife Service (KWS) te leiden. Hij leidde een krachtige campagne tegen het stropen van olifantenivoor.

In 1993 stortte zijn kleine Cessna vliegtuig neer in de Rift Valley van Kenia. Hij verloor beide benen bij het ongeluk.