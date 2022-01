Voor de tienjarige Anna Van Herck kunnen we dit jaar allemaal de boom in. Letterlijk. Het meisje wil in 2022 niet alleen zelf in honderd bomen klimmen om geld in te zamelen voor het goede doel, ze hoopt ook andere kinderen te inspireren om haar ‘klimmaatje’ te worden. Zelf zit ze alvast op schema: Anna heeft al in drie bomen geklommen.