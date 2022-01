Grote concurrentie voor het handvol leden van de ‘weerfilmpjescrew’ die dagelijks beelden insturen voor het weerbericht op VRT. Want na een ludiek item in het televisieprogramma Vrede op aarde wordt de mailbox van Sabine, Frank en Bram plots overspoeld met weerfilmpjes. “Het is een kunst om een goed weerbeeld te maken en alleen de getalenteerde volhouder zal de uitzending blijven halen.”