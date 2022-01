Rik De Mil nam drie jaar geleden “voor even” loopbaanonderbreking, maar begint vandaag aan tweede interim-opdracht bij Club Brugge

Voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd wordt Rik De Mil (40) trainer van Club Brugge. Of toch voor even. Vorig seizoen depanneerde hij al eens toen Philippe Clement (47) thuiszat met een coronabesmetting. Op stage in Marbella mag hij straks om een heel andere reden hetzelfde doen. Een portret van de man die drie jaar geleden “voor even” loopbaanonderbreking nam om trainer van Club NXT te worden.