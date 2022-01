Club Brugge trekt zonder coach op stage, tenzij er toch nog heel snel witte rook komt

Club Brugge vertrekt vandaag op winterstage, maar nog zonder coach. De vraag is hoe snel de vervanger van Philippe Clement, die voor AS Monaco heeft gekozen, er in Spanje zal staan. Er is geen tijd te verliezen.

Philippe Clement woonde gisteravond de bekermatch van Monaco op het veld van tweedeklasser Quevilly-Rouen (1-3) bij. Hij was er in gezelschap van zijn assistenten Johan Van Rumst, Jonas Ivens en keeperstrainer Frederic De Boever, die Club eveneens verlaten. Op de officialisatie was het nog altijd wachten, maar niks staat de komst van Clement en co. nog in de weg.

Met Clement verliest Club zijn succescoach, die in twee jaar twee titels won, maar in zijn derde seizoen werd wel duidelijk dat de chemie met een deel van de spelers op was. Ook bij de fans was er steeds meer gemor, wegens het gebrek aan bezieling en overtuigende zeges. Het zijn redenen waarom het vertrek van Clement geen gigantische ramp is voor het bestuur. Al verkozen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert uiteraard liever stabiliteit boven deze plotse chaos. Halverwege het seizoen een nieuwe trainer aanstellen: begin er maar aan.

Gisteravond was er nog geen witte rook en dus trekt Club vandaag – ’s ochtends vroeg – voor het eerst zonder T1 op stage. De mannen die de boel voorlopig in handen moeten nemen, zijn beloftecoach Rik De Mil, die een jaar geleden al eens depanneerde toen Clement corona had, en assistent-coach Carl Hoefkens. Met de hulp van onder anderen Eddie Rob en Gertjan De Mets moeten ze alvast de eerste stagedag in Marbella, met om 17 uur een eerste training, in goede banen leiden.

Tenzij er toch nog heel snel witte rook komt. Club bewandelde al buitenlandse pistes, hoewel het zeer gecharmeerd was/is door Alexander Blessin (en omgekeerd). Voor de Duitse coach van KV Oostende moet echter sowieso een afkoopsom worden betaald.