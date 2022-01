Rukwinden zorgen voor veel schade

Rukwinden hebben zondagavond in Maaseik en Kinrooi veel schade aangericht. Rond 22 uur waren er bij de hulpdiensten al een 15-tal meldingen van huizen die waren beschadigd. De Weertersteenweg - de weg tussen Maaseik en Kinrooi - is momenteel ook versperd door een omgewaaide boom.

De eerste meldingen kwamen even voor 21 uur binnen. In de Kinrooise deelgemeente blijkt de schade gigantisch. De Leustraat, Honsdries, de Weertersteenweg en de Lichtenberg waren straten van waar de meldingen kwamen. Bomen, takken, tuinhuisjes maar ook grote delen van daken gingen vliegen. En omdat er een boom over de weg waaide, is de Weertersteenweg afgesloten. Ook het bekende restaurant ‘t Tegelhuuske op de Maasdijk zou zware schade hebben. Meer informatie ontbreekt voorlopig.

© MMD

© MMD