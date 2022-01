Zware dierenverwaarlozing: uitgemergeld paard niet meer te redden, andere ondervoede dieren in beslag genomen

Politie en paardenasiel Paardenambulance onderzoeken enkele gevallen van paardenverwaarlozing in het Waasland. Afgelopen weekend kwam er op een wei in Temse een paard om van ontbering. Ook in Waasmunster zijn enkele dieren er slecht aan toe.

** Opgelet: het beeld hieronder kan als schokkend worden ervaren. **

Annelies De Bue is al tien jaar de drijvende kracht achter het paardenasiel Paardenambulance in Stabroek. De organisatie vangt paarden op die door de politie of de dienst Dierenwelzijn in beslag worden genomen en zorgt voor een warme en nieuwe thuis voor de dieren.

Stervend in stal

Tijdens het afgelopen weekend werd de Paardenambulance opgebeld voor een geval van paardenverwaarlozing op een weiland in het begin van de Schauselhoekstraat in Temse. Daar trof een voorbijganger zaterdagochtend een zwaar ondervoed paard stervend in een stal aan.

“Drie maanden geleden was ik al een keer voorbij de bewuste wei gekomen en had ik gezien hoe de drie paarden die erop stonden niet in de beste conditie waren”, zegt Annelies. “Ik heb toen de politie reeds op de hoogte gebracht van de situatie. In de weken die volgden, meldden ook enkele van onze vrijwilligers en buren van de bewuste paardenwei dat de dieren er zeer slecht aan toe waren. Dat was ook nog afgelopen vrijdag het geval.”

“Zaterdagvoormiddag werd een van de drie paarden uiteindelijk stervend en liggend in een stal aangetroffen door iemand uit de buurt. De man belde zowel ons op als de politie en de dierenarts. Die laatste kon niets anders meer doen dan het paard te laten inslapen”, aldus nog Annelies De Bue.

In de Schauselhoekstraat in Temse lag een uitgehongerd paard op sterven na dood in een stal. — © rr

Dieren in beslag genomen

De twee andere paarden op de wei waren ook ondervoed en verzwakt. Ze werden in beslag genomen en voor verzorging meegenomen naar The Old Horses Lodge, een ander paardenasiel in Laarne.

Uit verder onderzoek door de Paardenambulance blijkt dat de eigenares van het gestorven paard ook nog dieren houdt op een andere wei aan de Rodendries in Waasmunster. “Daar staan nog eens twee paarden die er allesbehalve goed uitzien”, weet Annelies. “Net als in Temse hebben ook die dieren geen eten, en stapelt de mest er zich op.

Ook in een manege in Sint-Niklaas staan er nog paarden van de eigenares gestald. Daar krijgen de dieren gelukkig wel genoeg eten en de nodige verzorging.”