Emirates blijft veiligste luchtvaartmaatschappij ter wereld

De luchtvaartmaatschappij Emirates, die zijn hoofdzetel in Dubai heeft, is opnieuw verkozen tot veiligste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Dat heeft het Duitse onderzoeksbureau voor vliegtuigongevallen, Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre, aangekondigd.

Met een risico-index van 95,05 procent speelt Emirates de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM (93,31 procent), het Amerikaanse JetBlue (91,61 procent), het Amerikaanse Delta Air Lines (91,55 procent) en het Britse EasyJet (91,28 procent) naar huis. JACDEC onderzocht in totaal 25 luchtvaartmaatschappijen.

Een risico-index van 100 procent is de perfecte score. Om die index te berekenen, keek JACDEC onder meer naar de ongevalsgeschiedenis van de voorbije 30 jaar en het aantal gevlogen kilometers. Hoe meer kilometers een luchtvaartmaatschappij zonder ongevallen aflegt, hoe zekerder een plaatsje in de ranglijst.

Regionaal

JACDEC publiceert voor het eerst ook regionale ranglijsten, die de grootste luchtvaartmaatschappijen opdeelt in vier regio’s. Op een van die lijsten eindigt Emirates pas na Etihad Airways, een andere luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten, die te klein is voor een plaats op de wereldranglijst. In Europa eindigt KLM op de eerste plaats, gevolgd door het Finse Finnair (93,16), het Nederlandse Transavia (92,83 procent), EasyJet en het Noorse Norwegian (90,95 procent).