Beerschot-bestuurder Walter Damen zal uit principe niet kijken naar WK in Qatar: “Meer dan 6.500 doden voor een groot voetbalfeest”

Walter Damen, topadvocaat en vicevoorzitter van Beerschot, heeft op Radio 1 zijn ongenoegen geuit over de schending van de mensenrechten in Qatar. Damen vindt dat het wereldkampioenschap er nooit had mogen doorgaan en zal zelf niet kijken naar de wedstrijden. “Alles gebeurt onder de ogen van de FIFA, maar die organisatie heeft twee gezichten.”

“Men is bij de FIFA heel terecht bezig met de strijd tegen onder meer racisme en homofobie”, stelt Walter Damen. “Maar voor wat er gebeurt in Qatar knijpen ze hun ogen dicht. Als je als organisatie niet toeziet op de mensenrechten, dan toon je twee gezichten. Men wil dat voetbalfestijn echt laten doorgaan en daarom knijpt men een oogje toe.”

Damen klaagt de barre werk- en leefomstandigheden aan van duizenden arbeiders die ingezet werden voor de opbouw van nieuwe voetbalstadions in Qatar. “De realiteit is heel simpel: de arbeiders in Qatar wonen en werken in barre omstandigheden voor een schamel uurloon en ze hebben geen enkel recht. Er zijn meer dan 6.500 mensen overleden voor groot voetbalfeest. Dit had nooit mogen plaatsvinden.”

Iedereen weet intussen dat de omstandigheden in Qatar ethisch onverantwoord zijn, maar tot een boycot komt het voorlopig niet. “Er zijn natuurlijk enorm veel grote economische belangen aan gekoppeld”, gaat Damen verder. “Dit is gewoon plat opportunisme. Als men knielt op een veld en de rechtervuist omhoog steekt dan is dat hun volste recht, maar als men dat doet in een stadion waar duizenden doden zijn gevallen dan vind ik dat heel raar. Een boycot kan, maar vermijd alstublieft de dubbele moraal dat men enerzijds zegt dat het niet kan en t-shirts draagt en anderzijds gewoon met de glimlach dat WK gaat spelen.”

“Ik kijk niet”

Zelf is Damen niet van plan om het WK te volgen. “Ik kijk niet, ik vind dat ik consequent moet zijn. Want ik zou dan naar 6.500 grafstenen op het veld kijken en dat zou me geen plezier geven. Ik kan als persoon zeggen dat ik niet kijk en op die manier kunnen we individueel een klein beetje het verschil maken. Wij hebben de vrijheden om te protesteren. Mijn protest zal stilzwijgend zijn en ik hoop dat veel mensen zich daarbij aansluiten. Deze omstandigheden hadden in Europa nooit mogelijk geweest, maar de FIFA keurt het in Qatar wel gewoon allemaal goed.”