Brand in Zuid-Afrikaanse parlement eindelijk onder controle

De brand die zondag het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad heeft getroffen, is onder controle. Dat meldt de brandweer maandag. De brand ontstond zondag in de vroege ochtend door nog onbekende oorzaak.

“In de loop van de nacht is de brand onder controle geraakt”, verklaarde Jermaine Carelse, woordvoerder van de brandweer van Kaapstad. Het aantal brandweerlieden ter plaatse is daarom geleidelijk aan verminderd. Er zijn wel nog vlammen in het oudste deel van het gebouw.

Bij de brand is onder meer het gedeelte waar het parlement zetelt volledig afgebrand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het parlement was met kerstreces. De brand zal volgens president Cyril Ramaphosa geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van het parlement. “Het werk zal worden voortgezet”, laat hij weten. Het parlement zit in Kaapstad, de regering zit bijna 1.500 kilometer verderop in Pretoria.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten pakten zondag een persoon op die in het gebouw was aangetroffen. De 51-jarige man werd aangehouden en zal dinsdag voor de rechtbank worden geleid, zo meldde de politie.

De heropbouw van het historische gebouw zal heel wat geld kosten. “We hebben honderden, zo niet miljarden rand nodig voor de wederopbouw”, zei Jean-Pierre Smith, commissaris voor veiligheid van Kaapstad, maandag.

Volgens Smith waren er ernstige tekortkomingen in het gebouw. Zo was het elektriciteitssysteem niet automatisch uitgeschakeld, en was het ventilatiesysteem tijdens de brand blijven werken. Ook werd het automatische brandalarm pas na een lange vertraging geactiveerd.