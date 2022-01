Minder dan helft van leerlingen uit 4de en 6de leerjaar kreeg medisch onderzoek

Vooral in het vierde en zesde leerjaar onderzochten de CLB’s fiks minder leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 ging het om 61.548 leerlingen uit het vierde en 62.620 leerlingen uit het zesde. Vorig schooljaar waren dat respectievelijk 14.770 en 34.711 leerlingen. Ook in het derde middelbaar passeerden minder kinderen (ongeveer 35.000) bij het CLB voor een fysiek onderzoek dan het jaar voordien (61.269). Al probeerden de centra dat op te vangen door online consulten te organiseren. Zo wisten ze toch 53.446 leerlingen te bereiken.

Tijdens het eerste coronaschooljaar (2019-2020) zagen de CLB’s ook minder kleuters. “Traditioneel worden medische onderzoeken daar op het einde van dat schooljaar georganiseerd”, zegt Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk. “Net tijdens de eerste lockdown dus.” Die medische onderzoeken werden vorig schooljaar wel ingehaald.

Wanneer kinderen jong zijn, is het belangrijk dat ze allemaal eens bij de dokter langsgaan. “We weten bijvoorbeeld dat 8 jaar de uiterste grens is om een lui oog op te merken willen we dat nog remediëren”, zegt Inge Van Trimpont, directeur van de ondersteuningscel van de CLB’s van het Gemeenschapsonderwijs. De CLB’s hameren erop: het is uitermate belangrijk dat ze de systematische medische onderzoeken dit schooljaar kunnen hervatten.