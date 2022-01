Israël begint met vierde prik voor ouderen (ondanks tegenstand)

Israël kampt met een opstoot van het coronavirus als gevolg van de omikronvariant: vorige week ging het om 5.000 besmettingen, een aantal dat volgens experts tegen het einde van deze week zal verviervoudigen. De nieuwe golf zou afstevenen op een piek van 50.000 besmettingen per dag, vijf keer zoveel als de vorige golf in Israël. “We moeten oplettend blijven, en snel en beslissend ingrijpen als we het land zoveel als mogelijk open willen houden tijdens deze pandemie”, aldus Bennett.

LEES OOK. Israël begint al aan vierde vaccinprik, en toch hinkt het land achterop (+)

Israël was wereldwijd het eerste land dat een meerderheid van haar bevolking vaccineerde, en ook het meest agressieve in het toedienen van het boostershot vorig jaar. Maar een vierde dosis veroorzaakt heisa in het land, aangezien er volgens tegenstanders nog te weinig geweten is over het nut van zo’n prik, en over de dominante omikronvariant.