Onafhankelijke nieuwssite uit Hongkong doet de boeken toe

De onafhankelijke nieuwssite Citizen News in Hongkong heeft zondagavond laat aangekondigd dat ze dinsdag de boeken toedoet. Dat komt omdat de druk op mediakanalen steeds groter wordt in Hongkong.

“Jammer genoeg kunnen we niet langer zonder angst onze overtuigingen in de realiteit omzetten, vanwege de ingrijpende veranderingen in de samenleving in de afgelopen twee jaar en de verslechterende mediaomgeving”, klinkt het in een mededeling die verspreid is op de sociale media. “In het midden van een opkomende storm bevonden we ons in een kritieke situatie. In een crisissituatie moeten we de veiligheid en het welzijn van iedereen aan boord garanderen.”

Vorige week klaagden de autoriteiten van Hongkong nog twee journalisten van de online nieuwszender Stand News aan voor opruiing. Dat gebeurde een dag nadat de prodemocratische zender gedwongen was om te sluiten.

In juni werd dan weer Apple Daily gedwongen te sluiten nadat de prodemocratische krant door de autoriteiten onder vuur was genomen wegens vermeende overtredingen van de zogenaamde veiligheidswet. De oprichter Jimmy Lai zit in de gevangenis.

Sinds 1 juli 1997 maakt de voormalige Britse kolonie weer deel uit van China en wordt Hongkong semiautonoom bestuurd als een speciale administratieve regio. Vorig jaar legde China Hongkong die drastische, nationale veiligheidswet op. Peking hoopt zo een einde te maken aan de prodemocratische beweging in Hongkong. Honderden activisten werden gearresteerd op basis van die veiligheidswet, die even vaag als verreikend is.