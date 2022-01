Zeven Club-spelers, waaronder Sowah en Izquierdo, niet mee naar Marbella nadat corona opnieuw toeslaat

De start van 2022 is op z’n minst woelig te noemen. Club Brugge vertrok niet alleen zonder hoofdcoach, maar ook zonder een zeven A-kernspelers op stage. Maar liefst zes man testte positief, waaronder Izquierdo, Sowah en Mbamba. Van der Brempt had een hoogrisicocontact en blijft ook thuis.

Matej Mitrovic, Kamal Sowah, José Izquierdo, Senne Lammens, Noah Mbamba en Ruben Providence waren maandagochtend niet te bespeuren in Brussels Airport. Na een weekje vakantie bleken die allemaal besmet met corona. Ook Ignace Van der Brempt gaat niet mee op stage, want de belofteninternational had een hoogrisicocontact en wordt daarom ook uit de selectie geweerd.

Jonkies mogen zich bewijzen

Nadat Club Brugge dus zonder coach naar Marbella vertrok, mist het nu ook zeven A-kernspelers. Dat betekent dat er enkele opvallende namen meegaan naar Spanje. Jeugddoelman Henri Maton (17), bijvoorbeeld. Net als Lynnt Audoor (18), sterkhouder bij Club NXT en indrukwekkend tijdens de voorbereiding vorige zomer. Ook nieuwkomer Buchanan meldde zich op de luchthaven voor zijn eerste dagen in Brugse loondienst. De troepen worden momenteel geleid door Rik De Mil, vorig jaar al even interim-trainer toen Clement in quarantaine zat. De Mil is coach van Club NXT.

Ook Wesley gaat niet mee naar Marbella: zijn huurovereenkomst met Aston Villa werd beëindigd, en de Braziliaanse spits - ooit verkocht voor 25 miljoen euro - zet zijn carrière verder in Brazilië. Club Brugge verblijft tot en met 9 januari in Marbella, waar de nieuwe hoofdcoach eerstdaags zou moeten aansluiten. En waar Club de basis wil leggen voor een derde landstitel op rij.