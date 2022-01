Fransman Jean-Louis Garcia volgt Jordi Condom op als hoofdcoach van Seraing

Garcia krijgt de voorkeur op beloftencoach Gregory Proment. De 59-jarige Fransman wordt weldra voorgesteld. Hij werkte hiervoor vooral in de Ligue 2, tot in mei nog bij AS Nancy.

Zo is de opvolger van Jordi Condom (52) dus gekend. De Spaanse coach nam afscheid van Seraing na de laatste wedstrijd van het jaar tegen KV Mechelen. “Trainer zijn vergt veel van een mens”, zei de Spanjaard na de wedstrijd. “Het is niet goed voor de gezondheid en voor het welzijn van je familie.”

Daarnaast klaagde Condom ook over de kwaliteit van de spelers en de omkadering van de Luikse club. “Bij Seraing had ik bovendien niet de ingrediënten om een goed gerecht te maken. Het ontbreekt het team aan een goede infrastructuur om mee te doen met de elite.”

Seraing staat momenteel op de zeventiende plaats met 19 punten. Daarmee zou het eind dit seizoen barragewedstrijden om het behoud moeten spelen. Het is nu aan de nieuwe coach Jean-Louis Garcia om dat te vermijden.