Ex-districtsraadslid uit Deurne veroordeeld tot voorwaardelijke straf voor kinderporno: “Ik ben ongelooflijk stom geweest”

Via een IP-adres dat gelinkt kon worden aan de beklaagde werden begin 2019 twee foto’s verspreid waarop naakte kinderen te zien waren in seksuele poses. Tijdens de daaropvolgende huiszoeking ging hij over tot bekentenissen, en toonde hij spontaan de laptop waarmee hij de feiten gepleegd had.

De politie nam de laptop in beslag, net als twee smartphones en een externe harde schijf. Bij uitlezing van de toestellen werden diverse foto’s en video’s van kinderpornografische aard aangetroffen. De beklaagde had ook verschillende valse profielen aangemaakt waarbij hij zich voordeed als minderjarig meisje.

De man bekende de feiten: hij was via het TOR-netwerk en het darkweb aan de afbeeldingen geraakt. Hij verklaarde dat hij nooit fysiek contact had gehad met minderjarigen, en voelde zich ook niet tot hen aangetrokken. Hij besefte wel dat er een probleem was en ging daarom in therapie, nog voor de feiten aan het licht waren gekomen.

“Ik ben ongelooflijk stom geweest, maar de therapie helpt en ik ga die zeker verderzetten”, had de beklaagde bij de behandeling van de zaak in november verteld. Toen bekend raakte dat hij vervolgd werd voor kinderporno had hij ontslag genomen als districtsraadslid.