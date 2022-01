Dief rooft kluis leeg terwijl bewoner (83) dood in woning ligt: “Poetsvrouw tipte hem”

Een dief is maandag veroordeeld omdat hij honderdduizenden euro’s uit de kluis van een overleden man (83) roofde. Volgens het parket werd hij getipt door de poetsvrouw toen die het levenloze lichaam van de bejaarde aantrof.

De poetsvrouw was al verschillende jaren aan de slag bij de 83-jarige man uit Mariakerke. Zo ontstond een vriendschapsrelatie tussen beide. De bejaarde gaf de vrouw doorheen de jaren regelmatig wat cash geld om haar te helpen, zo’n 55.000 euro in totaal.

In februari 2018 trof de poetsvrouw de 83-jarige bejaarde plots levenloos thuis aan. De man was al enkele dagen dood. In de plaats van de hulpdiensten te verwittigen, belde de poetsvrouw volgens het parket eerst naar een vriend om zijn kluis te komen leeghalen.

Volgens de nabestaanden ging het duo zo aan de haal met 800.000 euro. Beiden werden voor de strafrechter gedaagd. De poetsvrouw haar betrokkenheid kon niet bewezen worden. Haar vriend werd maandag veroordeeld voor diefstal tot tien maanden celstraf.