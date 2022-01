Zes doden bij terreuraanval in Kenia

Zes mensen zijn maandag omgekomen in Lamu, een regio in het oosten van Kenia grenzend aan Somalië. Vermoedelijk zitten rebellen van de jihadistische groepering Al-Shabaab achter de aanval, meldt een lokale ambtenaar.

Volgens Irungu Macharia is een van de slachtoffers doodgeschoten en kwamen de andere vijf om toen hun huis in brand gestoken werd. “Onze veiligheidstroepen zijn op zoek naar de daders en wij vragen de steun van de inwoners”, aldus de ambtenaar.

In januari 2020 had Al-Shabaab Kenia gewaarschuwd “dat het nooit veilig zou zijn” en opgeroepen tot aanslagen op Amerikaanse belangen. Enkele dagen later vielen strijders van de Somalische terreurorganisatie een militaire basis in Kenia aan. De basis - “Camp Simba” - wordt zowel door Keniaanse als Amerikaanse troepen gebruikt. Bij de aanval kwamen één Amerikaanse soldaat en twee private medewerkers van het Pentagon om het leven. Dezelfde maand werden nog eens drie mensen gedood bij een aanslag op een bus die van het toeristische eiland Lamu naar de zuidelijke stad Malindi reed.

Sinds in 2011 een militaire interventie is gestart in het zuiden van Somalië om Al-Shabaab te bestrijden, is Kenia het doelwit van verschillende dodelijke aanslagen. Zo stierven in september 2013 67 mensen bij een aanslag op een winkelcentrum in hoofdstad Nairobi en vielen er in april 2015 148 doden bij een aanval op de universiteit van Garissa.

De terreurgroep Al-Shabaab, die banden heeft met Al Qaida, wil de internationaal gesteunde federale regering van Somalië omverwerpen en controleert grote delen van het Somalische platteland.