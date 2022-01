Bewakingsfirma ingezet bij ingestort gebouw in Turnhout: “Mensen zochten in het puin naar spullen”

In Turnhout is een bewakingsfirma ingezet om het vrijdag bij een gasexplosie zwaar beschadigde appartementsgebouw (en het aanpalende gebouw) te bewaken. Dat meldt VRT NWS, en wordt bevestigd aan onze redactie. Die voorzorgsmaatregel komt er nadat mensen spullen van bewoners uit het puin haalden en meenamen. Dat vertellen de zonen van een bewoner die voorlopig niet naar huis mag.

LEES OOK. Hoe kon dodelijke explosie in Turnhout gebeuren? Wat weten we over de slachtoffers? En wat met de omwonenden?

De moeder van Stijn en Kevin woont in het flatgebouw naast het ontplofte gebouw, haar zonen kwamen poolshoogte nemen. “We zijn komen kijken omdat mensen hier door de rommel aan het gaan zouden zijn”, aldus Kevin bij VRT NWS. “Een vriendin van onze moeder woont aan de overkant, en heeft mensen moeten wegjagen. Gelukkig heeft die overbuurvrouw al de toestemming gekregen om weer naar haar appartement te gaan. Ze is nu toch wat geruster, en zo is er ook wat toezicht. Want dat is hier blijkbaar toch misgelopen.”

Woonmaatschappij De Ark, de eigenaar van het ontplofte gebouw, schakelde inmiddels een bewakingsfirma in. “We waren verrast dat de gebouwen zo snel vrijgegeven werden, en dat de politie ook vertrokken is”, aldus Kassandra Driezen van De Ark. “Intussen hebben we bevestiging dat een bewakingsfirma hier zal komen patrouilleren.”

LEES OOK. Guido (62) ontsnapte als bij wonder aan ramp in Turnhout: “Eindejaarsperiode zal nooit meer hetzelfde zijn”

LEES OOK. Zetel in haar nek en veertien uur met haar hoofd op tafel gedrukt: hoe Diane gered kon worden na gasexplosie in Turnhout