Bijna 1.900 aspirant-inspecteurs aangeworven bij politie in 2021

De Geïntegreerde Politie heeft in 2021 1.897 aspirant-inspecteurs aangeworven, van wie er 1.633 al aan hun opleiding zijn gestart. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) maandag. Ze haalt daarmee de doelstelling uit haar beleidsverklaring, waarin ze de jaarlijkse aanwerving van 1.600 inspecteurs ambieerde. “In de rekrutering blijft de federale politie kwaliteit en diversiteit hoog in het vaandel dragen”, klinkt het in een persbericht.