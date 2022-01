Sinds 1 oktober is online gokken legaal in Nederland en is de toestroom in de verslavingszorg enorm toegenomen. Het verbaast Arne Nilis (30) niet. De zoon van ex-Rode Duivel Luc kwam zelf in een verslavingskliniek terecht nadat hij online begon te gokken. Jaren later heeft Nilis er zijn roeping van gemaakt om jongeren weg te houden van het destructieve pad dat hij bewandelde.