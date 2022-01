Consumenten die via websites als de V-test of mijnenergie.be op zoek gaan naar de goedkoopste energieleverancier, zullen die daar waarschijnlijk niet vinden. Dat zegt energie-expert Kris Voorspools. “Door verschillende manieren van berekenen komen er tarieven bovenaan te staan die zogezegd 500 euro per jaar goedkoper zijn, maar éigenlijk net duurder zijn.”