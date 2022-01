Man die Koreaanse grens overstak was vermoedelijk Noord-Koreaanse overloper

De man die op nieuwjaarsdag vanuit Zuid-Korea de streng beveiligde grens naar Noord-Korea was overgestoken, was mogelijk een Noord-Koreaanse overloper. Dat zegt het ministerie van Defensie in Seoel maandag.

De man was zaterdag Noord-Korea binnengeraakt door de gedemilitariseerde zone tussen de beide Korea’s over te steken. Het is erg ongebruikelijk dat die streng beveiligde grens wordt overschreden, zeker in die richting.

De Zuid-Koreaanse regering stelt nu dat de man vermoedelijk een Noord-Koreaan was die de grens eerder al in omgekeerde richting had overgestoken. De persoon op de bewakingsbeelden is namelijk “bijna identiek” aan de man die meer dan een jaar geleden vanuit Noord-Korea het zuidelijke deel van het schiereiland binnendrong. Het zou gaan om een man van in de dertig, zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie, dat geen verdere details geeft over de identiteit. Volgens lokale media gaat het om een gewezen turner die in november 2020 over het 3 meter hoge hek in het grensgebied raakte.

Seoel zegt dat er zaterdag een bericht naar Pyongyang werd gestuurd waarin gevraagd werd om de veiligheid van de overloper te garanderen. Maar voorlopig is er nog geen Noord-Koreaans antwoord op dat bericht gekomen, zo meldt een woordvoerder van Defensie nog.