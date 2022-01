Soedanese premier treedt af na hardhandig ingrijpen van leger tegen protest

De Soedanese premier Abdullah Hamdok, die aan het hoofd stond van de burgerregering in het Oost-Afrikaanse land, heeft zondagavond op de staatstelevisie zijn aftreden aangekondigd. De aankondiging komt twee maanden na een staatsgreep en weken van gewelddadige repressie waarbij 56 doden zijn gevallen. Op 25 oktober was Hamdok afgezet door het leger, en pas onder zware druk uit binnen- en buitenland werd hij een maand later weer premier. Tot hij zondagavond de eer aan zichzelf hield.

“Ik heb mijn best gedaan om te vermijden dat mijn land afglijdt in een ramp terwijl het op een gevaarlijk keerpunt staat dat het voortbestaan van het land bedreigt gezien de versnippering van politieke krachten en conflicten tussen overgangsinstanties (burgerlijk en militair, red.). Ondanks alles wat er gedaan is om tot een consensus te komen, is dat niet gelukt”, aldus Hamdok.

Eind oktober had het leger in Soedan Hamdok afgezet en de noodtoestand uitgeroepen. De militairen stelden dat ze zo een burgeroorlog wilden voorkomen. Hamdok stond tot dat moment aan het hoofd van een overgangsregering waar zowel militairen als burgers deel van uitmaakten. Die moest Soedan naar vrije verkiezingen leiden, nadat dictator Omar al-Bashir in 2019 was afgezet na massaprotesten.

Het optreden van het leger leidde tot grote protesten in Soedan, waarbij tientallen doden vielen. Ook was er veel internationale kritiek. Onder meer de EU en de VS eisten dat Hamdok zijn oude functie zou terugkrijgen. Het leger ging daar uiteindelijk mee akkoord op 21 november, na bemiddeling door prominente Soedanezen. Het is nog onduidelijk of er een opvolger voor Hamdok komt.