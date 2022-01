Litouwen stuurt bijna 100 migranten die het land via Wit-Rusland bereikten terug naar Irak

Bijna honderd Irakezen zijn vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius per vliegtuig teruggestuurd naar Irak. Dat meldt het Litouwse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag.

De vlucht naar Bagdad en Erbil had 98 Irakezen aan boord die Litouwen illegaal waren binnengekomen via Wit-Rusland, aldus het ministerie. Het benadrukt dat de Irakezen aan boord hadden ingestemd met de repatriëring.

Minister van Binnenlandse Zaken Agne Bilotaite sprak over een “historische gebeurtenis” en minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis bedankte de Europese Unie en Irak voor hun bijdrage tijdens de migratiecrisis in Wit-Rusland.

De EU beschuldigt Wit-Rusland ervan dat het bewust personen uit crisisregio’s naar het land haalt, om ze vervolgens naar de grenzen met Polen, Litouwen en Letland te brengen. Al maandenlang wachten daar mensen, in de hoop door te reizen naar Europa. Het Westen bekritiseert de autoritaire leider Alexander Loekasjenko omdat die migranten zou gebruiken om de EU te destabiliseren.

In Litouwen staken bijna 4.200 vluchtelingen illegaal de grens over om asiel aan te vragen. De autoriteiten versterkten daarop de grensbeveiliging en zetten een hek aan de grens op dat honderden kilometer lang is.

Sinds augustus 2021 weigeren de Litouwse grenswachten migranten. Degenen die wel opgevangen worden, zitten in vijf kampen. Momenteel verblijven daar 3.166 mensen. In totaal zijn 537 migranten gerepatrieerd, 55 tegen hun wil.