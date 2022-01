Braziliaanse president Bolsonaro met spoed opgenomen in ziekenhuis

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro (66) is maandagmorgen met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Sao Paulo. Dat melden de Braziliaanse media. Vermoedelijk heeft Bolsonaro opnieuw te kampen met een darmobstructie.

Medewerkers van de president willen de informatie in de Braziliaanse media voorlopig niet bevestigen of ontkennen. Bolsonaro was in juli al eens voor vier dagen in het ziekenhuis opgenomen wegens een darmobstructie.

De rechts-populistische politicus werd in september 2018 neergestoken tijdens de verkiezingscampagne. Hij kreeg een mes in de buikstreek. Sindsdien heeft hij al minstens vier operaties aan het spijsverteringsstelsel moeten ondergaan.