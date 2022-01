Jumbo gaat in zee met ‘Gorillas’-flitskoeriers

Het bedrijf telt vandaag 705 winkels, waarvan 17 in België. Ook dit jaar wil de keten in ons land 15 winkels openen, en op termijn wil Jumbo zelfs honderd winkels tellen in België.

Maar de keten is van plan om in 2022 nog meer in te zetten op onlinewinkelen. Het gaat daarom in zee met flitsbezorger Gorillas. Zo gaat Jumbo een groot deel van haar assortiment leveren aan de bezorgdienst, terwijl klanten van Jumbo in stedelijke gebieden de mogelijkheid krijgen hun boodschappen te laten bezorgen door Gorillas. De flitsbezorger is vandaag al actief in elf Nederlandse steden en in Brussel en Antwerpen, en belooft levering binnen 10 minuten.

Jumbo draaide in 2021 9,9 miljard euro omzet. De omzet uit online nam daarvan 650 miljoen euro voor zijn rekening, of een groei met 30 procent.