Opnieuw Nederlandse invasie in Antwerpen: “Onze economie gaat kapot. Goed van de Belgen”

Het is maandag weer bijzonder druk in Antwerpen, met dank aan de vele Nederlanders die de grens overstaken in hun zoektocht naar de kans om te shoppen. Onze reporter zag op de Meir en in Wijnegem Shopping Center hoe onze noorderburen – ondanks alle oproepen om thuis te blijven – weer massaal naar België kwamen. “Onze economie gaat kapot. Goed van de Belgen.”

Michelle, Corné, Nick en Vicky — © cdh

In het Wijnegem Shopping Center moet je aan sommige winkels wachtrijen van 30 meter lang trotseren. Dat hebben Corné, Vicky en Nick uit Drongen er wel voor over om de verjaardag van dochter/zus Michelle vieren. “Ze wordt 16, maar wat een triestige verjaardag: geen feestje, geen winkels open in Nederland om cadeautjes te kopen. Dan vieren we maar hier, zo relaxed dat iedereen hier is. Onze economie gaat kapot. Goed van de Belgen. Zij varen er wel bij.”

Annie en Merel willen liever niet op foto, omdat “de politiek” vraagt om niet in België te gaan shoppen. “Niet dat we hier negatieve reacties krijgen, maar thuis in Nederland is het bij sommigen taboe om naar hier te komen”, klinkt het. “Maar toch: blij dat we hier zijn. We gaan er een fijne dag van maken. En hopen op goeie koopjes.”

Champagne

En ook in het centrum van Antwerpen is het bijzonder druk. “Het is drukker op de Meir dan vorige week”, klinkt het bij de stewards. Maar de winkeliers zijn blij met de drukte. “De Nederlanders zijn een godsgeschenk”, aldus Carole Thewissen, zaakvoerder van schoenenwinkel West-End. “We verkopen meer schoenen dan ooit, en ook de collega’s van de horeca zijn dolblij: de champagne vloeit rijkelijk. Nederlanders zijn in feeststemming.”

