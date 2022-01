Aylin wordt kwartier na broertje Alfredo geboren, maar wel in ander jaar

De tweeling Aylin (geboortejaar 2022) en Alfredo (officieel geboren in 2021). — © Natividad Medical Center

Een nieuwjaarsbaby krijgen, daar haal je steevast de lokale kranten mee. Maar een tweeling krijgen, waarvan de eerstgeborene in 2021 ter wereld kwam en de tweede een kwartier later kort voorbij middernacht in het nieuwe jaar, daar haal je de wereldpers mee.