Hackers dreigen met aanslag op nucleaire reactor in Israël

Het is alweer enkele dagen zeer onrustig in de regio; — © AFP

Pro-Iraanse hackers hebben tijdelijk de website van de Israëlische krant Jerusalem Post en het Twitteraccount van de krant Maariv gehackt. In plaats van nieuws werd een afbeelding getoond van de Israëlische kernreactor in de woestijnstad Dimona die door een raket tot ontploffing wordt gebracht.

De raket wordt afgevuurd vanuit een tot een vuist gebalde hand, met een kenmerkende ring die ook de Iraanse generaal Qassem Soleimani droeg. Hij werd precies een jaar geleden gedood bij een Amerikaanse droneaanval. “We are close to you where you don’t think about it”, staat er in het Engels en het Hebreeuws bij geschreven (“We zijn dicht bij je waar je er niet aan denkt”).

Ondertussen zijn de website en de Twitter-account opnieuw overgenomen door de kranten. Het is onduidelijk of de hackers vanuit Iran of een ander land opereerden, schrijft de Jerusalem Post. Het is ook niet duidelijk of ze namens Iran handelden.

In het verleden was de krant ook al eens het doelwit van hackers. In mei 2020 verscheen een foto waarop Tel Aviv in brand stond op de website. Het beeldde de toenmalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu af, reikend naar een reddingsvest in zee, met de titel “Wees klaar voor een verrassing”.

Teheran ziet Israël als een aartsvijand. De vernietiging van de Joodse staat en de “bevrijding van Palestina” maken al vier decennia deel uit van het buitenlands beleid van het land.