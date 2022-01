“Zoon van Peter R. de Vries ook gewaarschuwd voor levensgevaar”

Royce de Vries, zoon van de in juli vermoorde Peter R. de Vries, is door de politie gewaarschuwd dat ook hij gevaar loopt. Reden kan zijn dat hij de zussen van kroongetuige Nabil B. bijstond, al heeft hij direct na de aanslag op zijn vader de juridische bijstand aan hen gestaakt, schrijft Het Parool.

De recherche onderzoekt een tip aan de politie dat onbekenden ook Royce de Vries willen vermoorden.

„De enige reden die ik kan bedenken, is dat ik als advocaat de onschuldige zussen van Nabil B. heb bijgestaan in een civiele kwestie tegen de Staat. Daar ben ik mee gestopt toen mijn vader was neergeschoten”, zegt De Vries. „Ik deed dat uit veiligheidsoverwegingen anoniem, zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten, maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld.”

