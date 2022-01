Jonge moeder met drie kinderen raakt tijdens oudejaarsnacht alles kwijt in brand: “Wij vierden bij mijn broer, terwijl brand in alle hevigheid woedde”

Monica en de kinderen zijn alles kwijt en bovendien is er geen brandverzekering. — © zvd

Zelzate

Terwijl iedereen aan de feestdis zat, speelde zich tijdens de nacht van oud op nieuw een ramp af in de Fabiolalaan in Zelzate. Monica Mikova (32), een moeder van drie, vierde nieuwjaar bij haar broer die boven haar woont, toen een brand haar hebben en houden verwoestte. “Mijn zus heeft niets meer, dus roep ik op haar te steunen met kledij, meubelen of huisraad”, postte zus Martina op Facebook.