“Dit wordt geen tweede Pepinster”, zeggen kenners over regenzone die Wallonië nadert. — © Ivan Put

Van maandagnamiddag tot woensdag trekt een zware regenzone over Wallonië. Op een kleine 48 uur tijd kan tot 80 liter regen vallen per vierkante meter. Regen en Wallonië, dat is sinds deze zomer een toxische combinatie. Maar weerman Frank Deboosere stelt gerust: “Dit wordt geen heruitgave van de waterbom van 14/15 juli.”