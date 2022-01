Kleine lookalike van Britse koningin krijgt brief van het paleis

Jalayne Sutherland (1) kan zelf nog niet lezen, maar haar ouders waren wel verrast met de brief die ze kregen van het Britse koninklijke paleis. Eerder hadden ze een foto van hun dochter naar de koningin gestuurd waarop het kind ‘verkleed’ was als koningin. Welsh corgi’s, de Queen haar lievelingshonden, inbegrepen.

In de brief van het paleis laat de koningin weten dat ze blij is met de foto van Jalayne ’in haar prachtige outfit’ en bedankte hen voor hun brief en het kiekje.

“Hare Majesteit vond het aardig van u om haar te schrijven”, zegt iemand van haar hofhouding. Ook deelden ze nog wat weetjes over de corgi’s van de koningin. Door de jaren heen heeft zij deze hondjes altijd als huisdieren gehad en is ze er dol op geweest. Ook nu heeft ze nog twee corgi’s en een dorgi, een kruising tussen een teckel en een corgi.

Hoop complimenten

Moeder Katelyn deelde de foto’s in november al en kreeg een hoop complimenten. “We wilden iets doen dat we met zijn allen konden doen. We zijn absoluut fans van de koninklijke familie. Terwijl we rondliepen met Halloween ontvingen we voortdurend complimenten, maar mijn favoriete waren die waarbij mensen voor Jalayne bogen of koninklijk naar haar wuifden en haar aanspraken met: ‘Uwe Majesteit’.”

Jalayne zelf geniet van de aandacht, zegt haar mama.

Haar broertje hield het bij een Supermanpak.