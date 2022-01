Alfred Schreuder is zevende Nederlandse trainer bij Club Brugge: zij gingen hem (succesvol) voor

Voor de eerste Nederlandse trainer is het al teruggaan naar 1 juli 1969. Toen nam Frans de Munck voor twee jaar over. In die tijd won hij de Beker van België nadat Club met 6-1 won van het toenmalige Daring Brussel. Daarnaast werd hij tweemaal tweede in de competitie.

De Munck werd opgevolgd door zijn landgenoot Leo Canjels, die eveneens twee jaar aan het roer zou staan op Jan Breydel. In zijn eerste jaar pakte hij net geen titel doordat Anderlecht de Bruggelingen op de slotspeeldag nog bijbeende en 1 match meer gewonnen had. Het jaar erna was het wel raak voor Canjels, die later ook nog stadsgenoot Cercle zou trainen.

Nadat Canjels ontslagen werd, nam zijn assistent Jaak De Wit over. Hij kon geen verdere prijzen toevoegen aan de prijzenkast.

Vijf jaar later kwam Han Grijzenhout over van Cercle, dat hij net kampioen had gemaakt in tweede klasse. In 1980 won Grijzenhout de zesde landstitel voor Club. En de jaren 80’ zouden goede jaren worden voor Blauw-Zwart want de vijf seizoenen dat Henk Houwaart Club onder zijn hoede nam, luisterde hij op met tal van successen. In 1986 won hij de beker en de Supercup, twee jaar later werd het binnenhalen van de landstitel gevierd. In 1987 werd tussendoor nog de halve finale van de UEFA-beker gehaald.

Henk Houwaart

In 2009 was het uiteindelijk aan Adrie Koster, die net als De Wit geen prijs meer in de wacht wist te slepen, maar Club in zijn eerste maanden wel in de poulefase van de Europa League bracht.

