Moeder en zoon communiceren met eigen ‘emojitaal’: “Hotdog betekent dat ik hem direct moet gaan halen”

Een Britse moeder en haar zoon gebruiken al een tijd een eigen ‘emojitaal’ om te communiceren via sms. En de tekens die ze gebruiken zijn niet altijd even voor de hand liggend. “Vandaar dat enkel hij en ik het begrijpen”, zegt ze.

De vrouw in kwestie vertelde aan Britse media dat ze haar kinderen de nodige vrijheid geeft maar wel wil weten waar ze uithangen. De afspraak is ook dat ze hen ophaalt wanneer ze dat willen, liever dan dat ze te voet of met de fiets ’s avonds op pad zijn.

Om ervoor te zorgen dat ze op elk moment contact kunnen hebben en zaken kunnen afspreken zonder dat iemand weet wat ze afspreken, hebben ze een eigen codetaal ontwikkeld.

Zonder te veel details prijs te geven en hun codetaal niet te verraden, zei ze in The Mirror dat wanneer haar zoon bij vrienden is en naar huis wil, maar dat het niet mag blijken dat hij er geen zin meer in heeft, hij een hotdog-emoji stuurt. Dat staat voor ‘ik wil zo snel mogelijk naar huis, maar ik wil dat jij doet alsof je boos bent en ik direct naar huis moet.’