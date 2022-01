Warme weer veroorzaakte valwind in Kinrooi en Maaseik: “Zeer atypisch”

De valwind die gisterenavond veel schade veroorzaakte in Kinrooi en Maaseik is het gevolg van het warme winterweer. “We kunnen enkel inschatten dat een valwind mogelijk is, niet waar ze zich precies zal voltrekken”, zegt klimatoloog Samuel Helsen.

De valwind trok gisterenavond in zuidwestelijke richting van de Weertersteenweg in Maaseik naar de Jachthaven in Kinrooi. De materiële schade was groot. Valwinden ontstaan wanneer veel onweerswolken snel voorbijtrekken en de koude lucht naar onder duwen. Daardoor ontstaan er windsnelheden tussen de 90 en 120 km per uur. In de zomer van 2011 veroorzaakte zo’n een valwind ravage op het festivalterrein van Pukkelpop, met 5 dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Volgens klimatoloog Samuel Helsen van KU Leuven is het niet verwonderlijk dat het zondagavond tot zo’n valwind kwam. “Door een stevige buienlijn was de atmosfeer zondagavond zeer onstabiel. Bovendien was er sprake van een ‘windschering’, wat wil zeggen dat er stevige windsnelheden tot 80 à 90 km per uur zijn op 800 à 900 meter hoogte. Dan wordt de neerslag aan de voorzijde naar beneden getrokken en komt het tot een valwind.”

Zachte weer

Eigenlijk zijn valwinden extreme rukwinden. Volgens Helsen is het moeilijk te voorspellen waar ze zich precies zullen voltrekken. “Net omdat valwinden zo lokaal zijn. Meestal gaat het over een afstand van enkele kilometers en een doorsnede van enkele honderden meters. We kunnen enkel inschatten dat valwinden mogelijk zijn maar waar ze zich precies zullen voltrekken is eigenlijk niet te voorspellen.”

Het is vrij uitzonderlijk dat zo’n valwind plaatsvindt in de winter. “Normaal zien we ze vooral in de warmere maanden, zeker in de zomerperiode. Wat zondagavond is gebeurd, is zeer atypisch voor dit seizoen en heeft alles te maken met het zachtere en warmere weer van de afgelopen dagen. De koude bovenlucht wordt aangetrokken door de warme ondergrond en maakt de atmosfeer veel onstabieler.”

BM