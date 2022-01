Rechten van volledige oeuvre David Bowie verkocht aan Warner Chappell Music

De nabestaanden van David Bowie hebben de rechten van het volledige oeuvre van de Britse zanger verkocht aan Warner Chappell Music. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf maandag bekendgemaakt.

Door de aankoop zijn honderden nummers die Bowie in zijn carrière heeft gemaakt en geschreven - waaronder klassiekers als ‘Space Oddity’, ‘Changes’, ‘Starman’ en ‘Heroes’ - nu eigendom van het label. De deal omvat de songs op de 26 studioalbums die Bowie tijdens zijn leven heeft opgenomen. Ook de nummers op het postuum uitgebracht album ‘Toy’, de twee albums van zijn project Tin Machine en een reeks singles behoren tot het pakket.

Er werd niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de deal gemoeid is. Maar volgens het Amerikaanse vakblad Variety gaat het om een bedrag van zowat 250 miljoen dollar (220 miljoen euro).

Warner laat in een mededeling weten “immens trots” te zijn dat de familie van de in 2016 overleden zanger de rechten aan hen heeft verkocht. “Dit zijn niet alleen uitzonderlijke liedjes, maar mijlpalen die de koers van de moderne muziek voor altijd hebben veranderd”, laat het hoofd van Warner Chappell Music, Guy Moot, in een verklaring weten.

Eerder kochten andere grote platenlabels als Sony en Universal de rechten van nummers van artiesten als Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tina Turner en Paul Simon. Met deze deals waren vaak honderden miljoenen dollars gemoeid.