Philippe Clement is officieel trainer van AS Monaco en neemt in filmpje afscheid van Club Brugge: “Ik begin aan een nieuw avontuur”

Philippe Clement is zonet officieel aangekondigd als nieuwe trainer van AS Monaco. Hij tekent er een contract van drie jaar. Ondertussen nam Clement ook al afscheid op zijn sociale media.

“Bedankt voor alles! Vandaag start er een nieuw avontuur voor mij en via deze weg wil ik iedereen, het bestuur, de spelers, alle medewerkers en fans, bedanken voor de afgelopen fantastische seizoenen. Ik zal samen met jullie mee supporteren voor het behalen van de legendarische dubbel!”, vertelde Clement.

CEO van Club Brugge Vincent Mannaert richt zich in zijn afscheidsboodschap tot Clement: “Philippe Clement is een ‘man van het huis’. Eerst als speler maar nadien ook binnen de technische omkadering. Philippe doorliep alle stappen binnen Club van beloftencoach naar assistentcoach naar hoofdcoach en we zijn trots bij Club dat we naast het opleiden van talentvolle spelers ook talentvolle coaches kunnen laten groeien. We gunnen Philippe dan ook deze volgende stap in zijn carrière en wensen hem alle succes toe.”