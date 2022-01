Defensieve middenvelder Aziz Ouattara (Hammarby) op weg naar KRC Genk

Verwacht geen ingrijpende wijzigingen in de A-kern van KRC Genk tijdens deze winterstop. Maar de zoektocht naar een fysiek sterke defensieve middenvelder is al wel bijna afgerond. Het bericht van de Zweedse krant Espressen dat er een principieel akkoord (voor bijna 3 miljoen euro) is tussen Hammarby en KRC Genk omtrent Aziz Ouattara Mohammed is zeker niet uit de lucht gegrepen. De deal is ook volgens onze informatie bijna afgerond. KRC Genk haalde in het verleden al Aidoo en Neto Borges bij Hammarby, waar ex-Genkenaar Jesper Jansson sportief directeur is.

Ouattara is een stevige bonk van 1,89 meter, die werd opgeleid bij ASEC Mimosa. Hij schuwt de duels niet en scoorde in de voorrondes van de Conference League voor Hammarby tegen Basel. De Ivoriaan kan ook uit de voeten als centrale verdediger. Dat betekent meteen ook dat KRC Genk niet actief op zoek zal gaan naar defensieve versterking, mocht Lucumi alsnog de club verlaten in januari.