Voormalig Nederlands succestrainer van Club Brugge Henk Houwaart optimistisch over Alfred Schreuder: “Nederlanders passen bij Club”

Club Brugge heeft Alfred Schreuder zonet officieel als nieuwe trainer voorgesteld. Voormalig Brugs succestrainer Henk Houwaart is er alvast van overtuigd dat Schreuder een goede keuze is.

“Clement heeft een geweldig mooie aanbieding gekregen die hij niet mocht laten schieten. Misschien kwam het wel goed uit want er waren de laatste tijd toch wat wrijvingen binnen de ploeg. Clement verdient het om naar Monaco te gaan”, vertelde Houwaart, die in 1988 kampioen werd met Club.

“Ik ken Schreuder niet goed, maar ik weet wel dat hij hulptrainer was van verschillende, goede hoofdtrainers en met hen heeft hij zeker ervaring opgelopen. Ook bij het Duitse Hoffenheim heeft hij onlangs al wat ervaring opgedaan als hoofdtrainer dan. Hij krijgt een mooie gelegenheid om bij Club Brugge kampioen te spelen. Een uitdaging is het in ieder geval.”

“Nederlanders passen bij Club”

Alfred Schreuder is de zevende Nederlandse trainer die aan het roer staat op Jan Breydel. “Ik ben vooral blij dat het een Nederlander is en Nederlandse trainers passen ook bij Club. Neem bijvoorbeeld Adrie Koster. Hij wist perfect hoe je met een 4-3-3 moest spelen, maar hij heeft wat mij betreft te weinig tijd gekregen om het af te maken. Dat vind ik jammer. Maar in het algemeen, we hebben Frans De Munck gehad, Leo Canjels, een fantastische trainer, dus ik ben ervan overtuigd dat Schreuder een goede keuze is”, gaat Houwaart verder.

Maar hoe zal Club in de toekomst gaan spelen onder Schreuder volgens Houwaart? Als je bij Ajax hebt gezeten zoals het geval is bij Schreuder, moet je altijd naar die 4-3-3 proberen te gaan. Bij Barcelona onder Koeman was dat net hetzelfde. Ik denk absoluut dat Schreuder aanvallend voetbal zal spelen. Dat aanvallend opzicht zit er bij elke Nederlandse trainer wel in. Ik denk dat wij en vooral de spelers plezier gaan hebben met hem”, besluit Houwaart.