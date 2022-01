Minderjarig slachtoffer van Epstein kreeg 450.000 euro zwijggeld, prins Andrew nog niet buiten schot

Virginia Giuffre (38) sloot in 2009 een geheime deal en kreeg 450.000 euro om af te zien van klachten tegen de mannen die haar als minderjarig meisje hebben misbruikt. Dat is gisteren gebleken tijdens een hoorzitting en uit een document dat openbaar is gemaakt. Of prins Andrew nu zeker ontsnapt aan vervolging, wordt normaal gezien dinsdag beslist.

Virginia Giuffre poseert naast prins Andrew op een foto. Achter hen staat Ghislaine Maxwell. Giuffre, die minderjarig was op het moment van de feiten, zegt dat Epstein en Maxwell haar ‘aangeboden’ hebben aan de Britse prins. Epstein pleegde intussen zelfmoord in zijn cel, Maxwell is vorige week schuldig bevonden aan mensenhandel en wacht op haar straf. Voor prins Andrew is het nog even bang afwachten of hij nu vervolgd kan worden of niet.

Zijn advocaat Andrew Brettler maakte maandagmiddag een document openbaar waarmee hij het hachje van de zoon van koningin Elizabeth probeert te redden. In dat document staat dat in 2009 al een geheime deal werd gesloten met Giuffre. In ruil voor 500.000 dollar, omgerekend een kleine 450.000 euro, beloofde ze geen klacht in te dienen tegen iedereen die nauwe banden had met de omstreden multimiljonair.

Probleem voor prins Andrew is dat zijn naam niet expliciet wordt vermeld in de deal. Het is aan de rechter om de knoop nu door te hakken, dat zal dinsdag gebeuren. (tg)

